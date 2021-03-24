У Мексиці запрошують зняти стрес від карантину в притулку для віслюків. Прихисток для цих тварин влаштувала родина з передмістя Мехіко. Хто туди потрапляє - розповість Ольга Жидецька.

Достатньо місця для прогулянок, смачне збалансоване харчування та увага закоханих у природу господарів. Такі вигоди мають жителі "Бурроландії", що в перекладі з іспанської означає "земля віслюків". Це притулок, розташований на околиці Мехіко - на місці кладовища ретроавтомобілів. Кількадесят тутешніх мешканців життєрадісні і з цікавістю зустрічають гостей.

Цей притулок одна з відомих туристичних принад у регіоні. І відколи влада скасувала суворі карантинні обмеження - люди масово ринули сюди розвіятися на тлі невеселих пандемічних новин. Відвідувачі спілкуванням з віслюками просто зачаровані, кажуть: і подумати не могли, що вони такі товариські.

Анджелес Гамбоа, відвідувачка притулку:

Досі я не мала змоги познайомится з ними так близько. Вони дуже розумні й прИязні. Особливо, коли у вас є щось смачненьке.

Цей прихисток 15 років тому заснувала родина Флорес - палкі шанувальники віслюків. До Буроландії забирають стареньких та виснажених тяжкою працею тварин з усієї Мексики. Господарі кажуть тут їхні підопічні оживають на очах.

Герман Флорес, директор притулку:

Коли віслюки потрапляють сюди - для них це ніби рай. Місце, де вони просто отримують турботу і їжу. Особливо полюбляють моркву.

Віслюки здавна були вірними помічниками мексиканців у сільській праці. Однак поступово тварин замінили машини. За останні три десятиліття популяція віслюків скоротилася більш ніж удвічі майже до пів мільйона на всю Мексику. Фермери часто-густо просто вбивають бідолах, які стали для них тягарем.

Діана, відвідувачка притулку:

Так чудово, що власники притулку присвятили своє життя порятунку віслюків. Адже ці тварини приносить людям стільки користі! Тут про них добре дбають і люблять.

Окрім загонів та пасовищ для тварин, у Бурроландії створили ще й музей. Проводять просвітницькі заходи та дитячі вистави. Існує притулок на пожертви туристів, а ще завдяки підтримці однодумців з-за кордону. Схожі заклади також є в Іспанії та Великій Британії.