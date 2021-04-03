Взрыв в Одессе: из дома отселили 34 человека [ Редактировать ]
После взрыва газа в Одессе из многоквартирного дома пришлось отселить 34 человека. Все они жили в квартирах подъезда, в котором произошел взрыв.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Напомним, в пятницу, 2 апреля, в Суворовском районе Одессы взорвался газ в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. После этого возник пожар.
В результате взрыва обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажами, также была повреждена внешняя стена дома. В ходе тушения пожара эвакуировали 15 человек.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Как известно, один пострадавший умер в больнице. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Правоохранители расследуют нарушение требований пожарной безопасности.
Мы также писали о том, что житель Деснянского района Киева устроил взрыв в своей квартире и получил серьезные ранения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Трагедия произошла во время тушения пожара в многоэтажке города Южный
На данный момент неясно, что именно стало причиной обрушения
На месте происшествия работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные
В так называемом реабилитационном центре незаконно удерживали несколько десятков человек
Стало известно об еще двух пострадавших в результате землетрясения в Японии