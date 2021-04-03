После взрыва газа в Одессе из многоквартирного дома пришлось отселить 34 человека. Все они жили в квартирах подъезда, в котором произошел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Напомним, в пятницу, 2 апреля, в Суворовском районе Одессы взорвался газ в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. После этого возник пожар.

В результате взрыва обрушилось перекрытие между вторым и третьим этажами, также была повреждена внешняя стена дома. В ходе тушения пожара эвакуировали 15 человек.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Как известно, один пострадавший умер в больнице. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Правоохранители расследуют нарушение требований пожарной безопасности.

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