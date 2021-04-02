Число пострадавших в результате взрыва в Одессе возросло до пяти. На данный момент известно, что троих из них госпитализировали.

Сообщается, что на переулке Хуторской произошел взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир на втором этаже. После взрыва произошел пожар, который уже потушили.

"Предварительно пострадали 5 человек (состояние уточняется), из них - 3 доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Читайте также, в Волновахе случился взрыв на одном из предприятий. В результате происшествия травмы различной тяжести получили два человека, на месте взрыва взрывотехники изъяли остатки предмета, который детонировал.

Кроме того, в Киеве, в Голосеевском районе произошел взрыв на предприятии, пострадали двое работников. Как сообщили правоохранители, предварительно причиной взрыва стали сварочные работы, медики оперативно оказали пострадавшим необходимую помощь.

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