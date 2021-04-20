В Пентагоне заявили о концентрации войск России у границ Украины [ Редактировать ]
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году. При этом он отказался озвучить, сколько солдат находится.
О результатах брифинга Кирби пишет сайт Минобороны США.
По его словам, россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.
Это наибольшее наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году. Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит.
Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
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