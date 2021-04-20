Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что концентрация войск России на украинской границе даже больше, чем в 2014 году. При этом он отказался озвучить, сколько солдат находится.

О результатах брифинга Кирби пишет сайт Минобороны США.

По его словам, россияне заявляли, что цель концентрации войск - это "тренировки", но для США не очевидно, что цель заключается именно в этом.

Это наибольшее наращивание сил с 2014 года, которое привело к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. Оно точно больше, чем в 2014 году. Мы продолжаем видеть это наращивание. Как и раньше, это очень серьезно нас беспокоит.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.