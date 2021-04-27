Во вторник, 27 апреля, ученые Национальной академии наук Украины заявили о том, что в Украине в течение последней недели наблюдается стабильное замедление динамики распространение коронавируса.

Отмечается, что уменьшается не только количество новых случаев, но и показатели летальности и госпитализации.

За неделю 21-27 апреля стабильно уменьшается количество новых обнаружений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных исходов, но со значительно меньшим относительным темпом убывания.

Ученые отмечают, что медленные темпы снижения смертности от коронавируса также наблюдаются в странах Восточной Европы. Так, в Польше, Румынии, Венгрии и Болгария динамика летальности похожа на украинскую.

Кроме снижения числа случаев болезни, снижается число новых госпитализаций и в целом занятых коек. Хотя общее количество коек в больницах также уменьшается довольно быстро, но койки в отделениях интенсивной терапии освобождаются значительно медленнее.

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 26 апреля, зафиксировано 7 915 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине: заболело - 2 038 248 человек, выздоровели - 1 596 829 человек, а также летальных исходов - 42 950.

Кроме того, Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса, об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели, за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.

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