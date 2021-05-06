Китайців каратимуть за пропаганду переїдання [ Редактировать ]
Штрафи за пропаганду переїдання відтепер отримуватимуть китайці. Парламент республіки ухвалив закон про боротьбу з марнотратним використанням продуктів.
За документом, заклади громадського харчування, які змушуватимуть відвідувачів замовляти більше страв, ніж ті можуть з'їсти - каратимуть.
Сума для ресторанів становитиме понад півтори тисячі доларів. За створення або транслювання роликів про переїдання - спершу попереджатимуть, а потім даватимуть максимальний штраф понад 15 тисяч доларів.
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