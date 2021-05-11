Во вторник, 11 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство пересматривает существующий прожиточный минимум, намереваясь сделать его "справедливым". Об это он написал в Telegram после совещания с руководством ряда ведомств.

По его словам, сейчас профильные министерства готовят предложения по установлению справедливого прожиточного минимума.

В рамках инициативы Президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом Президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными.

Ранее мы писали о том, кто в Украине получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату. Также мы писали о том, что украинцам будут компенсировать часть доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

Ранее Шмыгаль заявил, что бюджету-2021 грозит пересмотр. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.