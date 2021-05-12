Гран-при Турции "Формулы-1" отменен [ Редактировать ]
Источник: "Формула-1"
Седьмой этап гонок "Формулы-1" - Гран-при Турции, который должен был пройти 11-13 июня, отменен из-за того, что Турция вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом. Об этом сообщает турецкий телеканал S Sport. На сайте "Формулы-1" информации об отмене нет.
9 мая завершился четвертый этап "Формулы-1" - Гран-при Испании. Победил британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым пришел нидерландец Макс Ферстаппен (+15,8), третьим - финн Валттери Боттас (+26,6).
Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Монако 20-23 мая.
Напомним, что в 2020 году Льюис Хэмилтон завоевал титул чемпиона "Формулы-1" четвертый год подряд и стал семикратным чемпионом, сравнявшись с рекордом немца Михаэля Шумахера.
Ранее сообщалось, что двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо сбил автомобиль.
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