В международной схеме обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 не хватает 140 миллионов доз из-за коронакризиса в Индии. Крупнейший поставщик системы COVAX не осуществил ни одной из запланированных поставок после того, как экспорт был приостановлен в марте.

Индийский институт сыворотки (SII) приостановил поставки вакцин. SII должен был поставить около половины из двух миллиардов вакцин для COVAX в этом году, но в марте, апреле или мае поставок не было. Ожидается, что к концу июня дефицит вырастет до 190 миллионов доз.

Unicef призывает страны "Большой семерки" - Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и США, а также ЕС срочно пожертвовать свои излишки поставок.

Unicef сообщает, что данные, которые он заказал, позволяют предположить, что вместе эта группа стран могла бы пожертвовать около 153 миллионов доз, при этом выполняя свои обязательства по вакцинации своего населения.

Ранее мы писали о том, что в Украине практически закончилась вакцина AstraZenecа. Отметим, Украина ожидает получить партию вакцины Pfizer в ближайшее время. Также мы писали о том, когда ставших в очередь в "Дія" пригласят на вакцинацию.

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