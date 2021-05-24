За крок від "зеленої" зони. Одразу шість регіонів можуть змінити колір карантину і послабити карантинні обмеження. Йдеться про Вінницьку, Київську Закарпатську, Миколаївську, Полтавську області, а також Київ.

У помаранчевій зоні наразі залишається лише Донецька область. Решта - жовті. Що ж до загальної статистики, то за минулу добу - майже півтори тисячі нових випадків ковіду. Це найменше від початку року.

Одужали сім тисяч українців. Померли 69. За минулий тиждень вакцинувалися понад 95,5 тисяч людей. Загалом від початку кампанії більш як мільйон. З них 75 тисяч отримали вже дві дози.