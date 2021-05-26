У Вишгороді діти з аутизмом вирощують корисну зелень "Мікрогрін". Це невеликі паростки овочів, зелені і трав, які збирають за кілька днів після проростання. Тож, як вирощується даний продукт, чим саме він корисний, та в якому вигляді його краще вживати, Марічка Мельник розкаже.

Горох, сонях, редиска, щавель, кінза та ще багато різноманітних рослин і овочів. З першого погляду звичайнісінькі паростки. Та насправді це вже готовий продукт. А вирощують його діти з аутизмом.

Вікторія Ануфрієва, ініціаторка проєкту:

Вирощування мікрогріну це дуже корисно тому, що це йде сенсорна моторика вони трогають ручками всі зернинки повністю можна сказати ручна робота.

Технологія висаджування досить проста. Достатньо зважити насіння та викласти його на спеціальну підставку. Це може бути льон, кокосове волокно або ж звичайна тканина. Потім дітки обприскують зерно водою та кладуть на пророщування.

Вікторія Ануфрієва, ініціаторка проєкту:

Мікрогрін росте досить швидко. Від семи восьми днів до 14 днів. Посіявши можна отримати досить легкий результат і дитина навіть прийшовши через тиждень вона побачить що виросло і вона навіть може забрати із собою. Рослина на стадії перших от листочків вона має найбільше концентрованих вітамінів елементів тому вона дуже корисна

У вирощуванні корисного продукту важливо не перестаратися. Перетриманий хоч на два-три тижні мікрогрін вживати вже не радять. Наразі дітки сіють насіння здебільшого на замовлення. Усі отримані кошти від продажу йдуть на їхні потреби. Паростки купують здебільшого підприємці. Використовують його в ресторанному бізнесі.

Крістіна Коваль, підприємниця:

Всі страви повинні виглядати святково щоб радувати наших гостей. Раніше використовували петрушку та кріп зараз мікрогрін тому, що це новий тренд всі дійсно люблять здоровий спосіб життя. Найчастіше це холодні закуски та салати там його багато, але в гарячих закусках завжди ми підкреслюємо скажемо так листочком мікрогріну.

Нині на мікрогрін неабиякий попит, адже, крім користі, у кожного із видів свій особливий смак уже стиглих овочів, якими можна підкреслити індивідуальність кожної страви.