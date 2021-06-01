Чехия будет за деньги вакцинировать иностранцев от COVID [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Чехии в начале июня откроет регистрацию на вакцинацию от COVID-19 для иностранцев. Для них прививки будут платными.
Об этом пишет "Радио Прага".
На сегодня привиться в Чехии могут только иностранцы с видом на жительство, которые, как и все граждане, оплачивают стандартную обязательную медицинскую страховку. Для иностранных граждан, которые временно проживают в стране, будет доступна вакцинация на платной основе.
Ожидается, что стоимость препарата в этом случае не превысит 38,5 евро. Условием вакцинации является наличие полиса коммерческого медицинского страхования.
Ранее сообщалось, что глава ВОЗ инициирует международный договор о готовности к пандемии.
по теме
Таким образом, страны ЕС могут расширить свои прививочные кампании
Со вторника, 1 июня, дети в возрасте с 12 до 15 лет смогут записаться на прививку
Япония намерена разрешить вакцину против COVID-19 компании Pfizer для около 4 миллионов детей в возрасте от 12 до 15 лет
Он будет действовать с 30 мая на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия"
В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса первую прививку получили 999 072 людей