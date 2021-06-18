Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что для вступления Украины в НАТО пока "не складываются условия". Об этом он сказал в интервью телеканалу BFMTV.

Пока условия для приема Украины в НАТО не складываются. Нет. Сейчас их не хватает.

Вместе с тем глава МИД Франции напомнил о необходимости продолжать постоянное санкционное давления на Россию из-за ее агрессивных действий против Украины. Жан-Ив Ле Дриан не согласился с ведущим о неэффективности международных санкций, но заявил, что выступает за продолжение и поддержание диалога с Москвой.

Россия - это Европа, и она никуда не денется.

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Напомним, что после саммита НАТО в Брюсселе президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО, если будет соответствовать критериям альянса.

В итоговом заявлении глав государств и правительств, участвовавших в заседании Североатлантического совета в Брюсселе говорится, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса.

Механизмом для сближения Украины и Грузии с НАТО остаются их программы национальных реформ и внедрение стандартов и принципов НАТО. Конкретные даты вступления двух стран в организацию в документе не указаны.

В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Ранее Украине предоставили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.