В Греции заявили 2 новых правилах, согласно которым туристы, смогут посещать страну во время панлемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.

В страну могут въезжать те путешественники, которые имеют отрицательный результат теста на COVID-19. К тому же был увеличен до 12 лет минимальный возраст, при котором дети, которые въезжают на территорию Греции, должны иметь справку об отсутствии коронавируса.

Отмечается, что изменения касаются только тех туристов, чьи страны имеют второстепенное разрешение на посещения Греции, а также поездки из Греции. Въезжающим в страну разрешили показывать ковид-сертификат в электронной либо же письменной форме.

Читайте также, условия въезда в Турцию для иностранных граждан изменили. Новые правила начнут действовать с 4 июня 2021 года. Представление ПЦР-теста и соблюдение карантина не требуется, если пассажир, следующий в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны.

Кроме того, тайский курортный город Паттайя с 1 октября отменит обязательный 14-дневный карантин для иностранных туристов. На самый известный курорт Королевства смогут прибывать туристы из тех стран, для которых Министерство здравоохранения Таиланда определило низкий уровень риска.

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