В Британии опубликовали видео якобы "обстрела" Россией британского эсминца Defender. На его борту находился корреспондент BBC, который снял видео.

Корреспондент BBC Джонатан Билл сообщил, что судно преследовали российские военные. Звуков якобы "предупредительного огня" на видео не слышно, однако сообщается, что выстрелы были, но далеко.

Напомним, "обстрел" произошел 23 июня днем. Тогда РФ заявила, что открыла предупредительный огонь в сторону эсминца. Однако, в Британии опровергли стрельбу по кораблю.

Мыс Фиолент, где это произошло, находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

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