Торнадо в Чехии разрушил семь сел и город Годонин недалеко от границ с Австрией и Словакией. Пострадали около 300 человек.

Об этом сообщает "Чешское телевидение".

Торнадо достигал силу 3-4 степени из пяти. Также шел град размером до 10 см. В селах и городе продолжается разбор завалов - под ними до сих пор есть люди. На месте работают спасатели и медики з Чехии, Австрии и Словакии, объявлена чрезвычайная ситуация.

Из-за упавших деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага-Братислава образовалась пробка около 50 км. Без электричества остаются около 120 тыс. семей.

Ранее США атаковал мощный разрушительный торнадо.