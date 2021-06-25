Торнадо в Чехии число пострадавших стремительно растет [ Редактировать ]
Торнадо в Чехии разрушил семь сел и город Годонин недалеко от границ с Австрией и Словакией. Пострадали около 300 человек.
Об этом сообщает "Чешское телевидение".
Торнадо достигал силу 3-4 степени из пяти. Также шел град размером до 10 см. В селах и городе продолжается разбор завалов - под ними до сих пор есть люди. На месте работают спасатели и медики з Чехии, Австрии и Словакии, объявлена чрезвычайная ситуация.
Из-за упавших деревьев и столбов ЛЭП на скоростной магистрали Прага-Братислава образовалась пробка около 50 км. Без электричества остаются около 120 тыс. семей.
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