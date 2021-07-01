Pfizer может появиться в пунктах прививания и центрах массовой вакцинации. Вероятно в июле, на 5 этапе иммунизации может начаться вакцинирование этим препаратом. Об этом сообщает гендиректор по развитию цифровых трансформаций Минздрава в интервью Liga.Life.

Она отметила, вакцины Pfizer по госзакупкам было предусмотрено достаточно.

"Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Комирнати (Pfizer) - возможность хранения ее в точках вакцинации, пунктах прививания при температурном режиме + 2 - + 8 в течение 30 дней", сказала Карчевич.

По ее словам, можно будет потенциально говорить о том, что Pfizer будет не только в мобильных бригадах, но и в пунктах прививания и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб) когда будет официальное решение в Украине.

"Будут новые поставки этой вакцины в июле и в следующих месяцах. Комирнати (Pfizer) ждем в рамках бюджетных закупок - 971 100 доз. Но эти цифры могут корректироваться",- добавила Карчевич.

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