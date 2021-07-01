В Полтаве мужчина 11 лет официально считается мертвым - его "похоронила" собственная жена, сделав это через суд. Об этом сообщает "Суспільне".

Мужчина был в тюрьме, а после освобождения решил восстановить идентификационный код через налоговую инспекцию, однако выяснилось, что он числится мертвым с 2010-го года.

Мне звонят, говорят: "Так и так, понимаете, вы мертвый". Я говорю: "В каком смысле?"."Вот так, мы послали на Киев запрос", выдали, что Шишацкий суд меня в 2010-м году похоронил. Я в шоке.

Как выяснилось впоследствии, в суд обратилась жена мужчины, заявив, что ее муж Анатолий вышел из дома в 2007 году и не вернулся, а в течение следующих трех лет никто его якобы не видел. Глава суда Виктор Рябченко признал мужчину мертвым.

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Пострадавший объяснил, что все это время он жил и работал в Полтаве и в розыск его никто не подавал.

Я же не обязан сидеть в том селе. На каком основании? Если бы я был подан пропавшим без вести, но ничего. Это они три года просто так просидели, пробыли, думают: "Да судимый, может где-то сидит, а может убили". Это надо все проверять. Они просто отнеслись халатно.

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