Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины является высшим приоритетом в работе украинской дипломатии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, сообщает Офис президента.

Глава государства отметил, что в современном мире возрастает напряжение и количество конфликтов, а отдельные государства навязывают подходы к международным отношениям, что в результате нарушает международный правопорядок.

Наша основная цель - противодействовать этому исключительно в контексте собственных национальных интересов. А наш главный национальный интерес - это мир. Не где-то, а мир на нашей земле. Это моя главная цель как Президента Украины.

Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета и восстановление территориальной целостности Украины является высшим приоритетом в работе украинской дипломатии.

Незаконная аннексия Крыма со стороны Российской Федерации и война на Донбассе - это вызов для всех, для всего демократического мира. Формирование сильного "внешнего фронта" нашего государства - это задача каждого дипломата. От атташе до посла. Личная задача министра иностранных дел. И моя задача также.

Владимир Зеленский отметил, что деоккупация Крыма и Севастополя остается одним из главных внешнеполитических приоритетов.

Превращение Крыма в военную базу на Черном море полностью разрушает архитектуру безопасности в регионе. Противодействие этому требует нашей активности и консолидации усилий международного сообщества.

Президент также отметил, что уделяет особое внимание противодействию новым вызовам в Черноморском регионе, сотрудничеству между флотами причерноморских государств. По его убеждению, Украина и впредь должна демонстрировать здесь проактивность, ведь только усиление наших лидерских позиций в Черноморском регионе поможет сохранить там спокойствие, безопасность и свободу судоходства.

Зеленский подчеркнул, что обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является основополагающим стратегическим приоритетом внешней политики Украины.

Я всегда говорю, что проекты ЕС и НАТО не будут завершены без Украины... Для нас это гарантия благополучия и безопасности. Безопасность - приоритет. И гарантия благосостояния. Наше государство и украинский народ, я считаю, уже сделали достаточно для того, чтобы получить от партнеров четкие подтверждения того, когда, как Украина будет членом ЕС и членом Альянса.

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Президент Украины отметил, что в современном мире из-за усиления конкуренции между странами и роста государственного эгоизма повышается роль двусторонних договоренностей.

На уровень стратегического партнерства мы вывели наши отношения с Великобританией. Мы укрепляем наше партнерство и дружбу с Турцией. Углубляем особое сотрудничество с Канадой. Мы будем развивать стратегические взаимовыгодные отношения со многими странами: с Китаем, Германией, Францией, Польшей. Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Грузия, Азербайджан, Молдова и еще ряд государств.

Глава государства добавил, что важным партнером для Украины является Индия, которая рассматривается как один из лидеров Азии, а весь регион Юго-Восточной Азии должен быть в фокусе внимания Украины. Будет углубляться глобальное партнерство с Японией и стратегическое партнерство с Бразилией.

К сожалению, пока остается без достаточного нашего внимания Африка. Это - одна из ключевых точек дальнейшего мирового развития. Украина должна быть активным участником этого процесса.

По словам Зеленского, одним из приоритетов является усиление экономической составляющей внешней политики Украины, развитие военно-технического сотрудничества и поиск новых рынков сбыта для продукции украинского ВПК.

Напомним, что в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".