На Ивана Купала парень упал в костер: обгорело 35% тела [ Редактировать ]
Источник: inform.zp.ua
Народные гуляния накануне праздника Ивана Купала под Черкассами закончились трагедией: 18-летний юноша упал в костер. Инцидент произошел в селе Мошны, сообщает местное издание "Про все".
После происшествия пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение Первой черкасской городской больницы.
По словам пресс-секретарь "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Ирины Назарок, гуляние происходило поздно вечером. Медики прибыли к месту происшествия через 7 минут и оказали парню первую помощь, после чего доставили в больницу.
Юноша, упавший в костер, сильно обгорел - у него термические ожоги спины, плеч и ног. Всего пострадало 35% кожи, пострадавшему необходима операция по ее пересадке. Родные парня собирают деньги на операцию.
Напомним, что прыжки через костер на Ивана Купала должен очистить и защитить от всего плохого. Ранее "Подробности" написали о приметах на Купала и о том, что нельзя в этот день.
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