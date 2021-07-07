В городе Арциз, который находится в Одесской области, 16-летняя девушка доставала свой мобильный телефон, который упал в выгребную яму, внезапно провалилась в нее и погибла.

Причиной смерти несовершеннолетней стала задышка от паров канализационных стоков. Бездыханное тело девушки нашли только спустя некоторое время.

Отмечается, что страшный инцидент квалифицирован по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой Несчастный случай. Тело в настоящее время направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Читайте также, в Херсоне 48-летний мужчина умер в "погоне" за своим телефоном. Тело херсонца извлекали из ямы бойцы аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Херсонщины, однако прибывшим на место события медикам из бригады скорой помощи осталось лишь констатировать его биологическую смерть.

Отмечается, что в населенном пункте Кийлов, который находится в Бориспольском районе, двое детей упали в выгребную яму уличного туалета. Двое детей играли на территории бывшей баз отдыха, вскоре они попросились в туалет и охранник пустил их в деревянную уличную постройку.

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