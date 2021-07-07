В Египте украинка влетела головой в катер и чуть не погибла (видео) [ Редактировать ]
В Египте на отдыхе травмировалась туристка из Украины. Она каталась на водном парашюте, однако при падении врезалась головой в катер и получила тяжелые травмы.
Об этом сообщается на странице "Я люблю Дахаб" в Facebook.
Как случилась травма
Инцидент произошел 1 июля. Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался, и ее понесло в море.
"Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт", - говорится в сообщении.
Туристка получила очень серьезные травмы в результате падения: ей наложили 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, сотрясение мозга.
Отмечается, что это уже второй случай происшествий на парасейлинге за последние 10 дней.
Пострадавшая получила компенсацию
Как рассказали в пресс-службе туроператора Join UP, компания, которая предоставляла женщине услугу парасейлинга, покрыла все медицинские расходы после инцидента, а также обратные авиабилеты, продление проживания в гостинице, и компенсировала моральный ущерб.
Сообщается, что 6 июля потерпевшую выписали из больницы. Также стало известно, что туристы по собственному решению забрали заявление из полиции и отметили, что больше не имеют претензий.
"Представители туроператора Join UP! и наши партнеры следили за развитием ситуации, помогали с переводом и сопровождали коммуникацию с полицией, местной компанией и врачами. Мы сделали все возможное, чтобы максимально помочь туристам и посодействовать скорейшему решению всех вопросов", - сообщили в компании.
Также туроператор напоминает, что в случае самостоятельного заказа дополнительных экскурсий или услуг туристы взвешивать риски. В частности, если планируется активный отдых (парасейлинг, виндсерфинг, дайвинг, лыжи и т.д.), то лучше оформить страховку категории А1 - такой вид предполагает гораздо больше случаев, чем обычная медицинская страховка.
Ранее сообщалось, что воздушный шар с туристами загорелся и упал. В результате крушения воздушного шара в Нью-Мексико по меньшей мере 4 человека погибли после столкновения с линией электропередач.
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