"Взрослая девочка": Олю Полякову "клонировали" в новом клипе [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Оля Полякова выпустила клип на песню "Взрослая девочка". Премьера клипа состоялась 9 июля, он опубликован на YouTube-канале артистки.
"Оля Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали. Теперь певица как никогда доступна народу - и ее можно заказать на свой праздник буквально одним кликом. В любом количестве. Такова завязка новой работы Оли Поляковой", - говорится в подписи к видео.
Клип и песня - о том, что в круговороте дел и житейских хлопот нужно беречь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать.
Над клипом работал Любомир Левицкий - украинский режиссер, работающий в Голливуде. Над песней работали Дмитрий Сысоев - постоянный соавтор Оли, и известный украинский музыкант Мирослав Кувалдин.
Ранее сообщалось, что Тина Кароль разделась в новом клипе. Также мы писали о том, что Полякова поддержала Ани Лорак и заявила о домогательствах Меладзе.
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Видеоролик доступен к просмотру на YouTube
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