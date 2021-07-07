В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве его помощницы по дому, после 13-часовых переговоров. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Хозяйка квартиры, пребывая в отъезде, попросила сестру проверить жилье, поскольку помощница не выходила на связь. Сестра и обнаружила тело 57-летней женщины.

К убийству может быть причастен 62-летний хозяин дома, который до этого уехал куда-то на машине. Выяснив местонахождение подозреваемого, правоохранители отправились по адресу.

Мужчина сдался после 13 часов переговоров. В ходе обыска в его жилье обнаружили пять единиц зарегистрированного оружия.

5 июля между владельцем квартиры и помощницей по дому возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина нанес женщине 11 ножевых ранений в грудь и спину, в результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленник обвиняется в совершении умышленного убийства (ч.1 ст.155 УК). Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что недавно под Одессой двое мальчишек-ромов убили бездомного, который отказался просить для них булочки.

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