Во вторник, 27 июля, заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Анна Фенчак заявил, что для борьбы с коронавирусом до конца года необходимо дополнительно выделить 5-10 миллиардов гривен.

Согласно нашему моделированию, рост заболеваемости ожидается в конце августа-сентябре... При условии эффективного распределения маршрутов пациента ожидается, что общая потребность на сентябрь-декабрь составит от 5 до 10 млрд грн в зависимости от того, как будет развивается пандемия.

Фенчак напомнила, что из взятых 6,5 млрд грн из Программы медгарантий на вакцинацию было возвращена только половина средств.

За пять месяцев 2021 года на борьбу с коронавирусом потратили 19,5 млрд грн.

Всего в 2021 году на борьбу с коронавирусом предусмотрено более 33 млрд грн.

Больше всего, 15,4 млрд грн, направлены на программы медгарантий по стационарную медицинскую помощь и на оплату услуг медицинских учреждений по вакцинации.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения поставит Украине тесты для выявления "Дельта"-штамма коронавируса. Это позволит не только выявлять больных этим вариантом инфекции, но и ее распространение, анализы позволят отобрать материал, исследовать его.

Кроме того, в столице лабораторно подтвердили 6 первых случаев коронавирусной инфекции штамма "Дельта". эта версия COVID-19 была выявлена у жителей столицы, возрастом от 21 до 73 лет, штамм отличается высоким уровнем заразности.

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