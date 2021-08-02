США вместе с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами готовят коллективный ответ Ирану за нападение на танкер возле берегов Омана. Иранские власти отрицают свою причастность к атаке.

Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе брифинга.

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"Мы поддерживаем тесные контакты с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами. Будет коллективный ответ (Ирану - ред.)", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Израиль обвинил Иран в нападении на танкер. В Израиле считают, что нападение на корабль совершили беспилотники-смертники. Летательные аппараты врезались в судно и взорвались. В результате нападения погибли два члена экипажа - граждане Британии и Румынии.

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