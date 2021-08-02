Иран получит коллективный ответ за нападение на танкер - Госдеп США [ Редактировать ]
США вместе с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами готовят коллективный ответ Ирану за нападение на танкер возле берегов Омана. Иранские власти отрицают свою причастность к атаке.
Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе брифинга.
"Мы поддерживаем тесные контакты с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами. Будет коллективный ответ (Ирану - ред.)", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Израиль обвинил Иран в нападении на танкер. В Израиле считают, что нападение на корабль совершили беспилотники-смертники. Летательные аппараты врезались в судно и взорвались. В результате нападения погибли два члена экипажа - граждане Британии и Румынии.
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