Таємниці життя і смерті, баталії, елементи полювання та вишуканість

У Національному музеї історії України відкрилася виставка "Скіфське золото". Там представлені унікальні пам'ятки скіфської доби із зібрання Музею історичних коштовностей. Захід приурочений до тридцятої річниці Незалежності України.

Таємниці життя і смерті, баталії, елементи полювання та вишуканість. Тут, у Музеї історії України, відтворили справжню епоху скіфів. На п'єдесталах представлені золоті експонати: зброя, кінське спорядження, посуд, ритуальні предмети та золоті прикраси. У декорі цих пам'яток відображено уявлення про навколишній світ, вишукані смаки, знання та вміння давніх предків.

Юрій Полідович, науковий співробітник Музею історичних коштовностей України:

Мета - розповісти про скіфів, розповісти про їхню особливу культуру, про їхню честь, достоїнство, про їхній погляд на світ і познайомити із досягненням української археології, ознайомити із славним минулим України.

Символом виставки є іменита Пектораль. Точніше, її гальванічна копія, зроблена у 1972 році. На ній, як і на оригіналі, скульптурно зображені сцени боротьби тварин та сюжети із життя скіфів. Також символічним експонатом є оздоблене спорядження коня. У ньому відтворена історія полювання скіфа на Оленя. Адже це - одне із найголовніших ремесел скіфів.

От ви бачите оленя, бачите вершника на коні, який стріляє з лука і зістрибує з коня водночас.

У Міністерстві культури наголошують: українці мають знати своє унікальне походження.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Ця виставка присвячена скіфському золоту. Дві с половиною тисячі років тому назад, скіфи, які заполонили простір між Дунаєм та Доном вразили і залишили нам спадок, надзвичайне мистецтво.

Захід приурочений до тридцятої річниці Незалежності України й триватиме до жовтня цього року.