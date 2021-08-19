За сутки в Украине вакцинировали более 120 тысяч человек [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 120 004 человека. Одну дозу получили 62 714 человек, полностью иммунизированы - 57 290 человек.
В течение суток работали 843 мобильные бригады, 2 745 пунктов прививки и 326 центров вакцинации.
От начала вакцинальной кампании привито 4 914 255 человек, из них получили одну дозу - 4 914 253 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 908 748 людей.
Всего сделали 7 823 001 прививку.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в Украине резко увеличилось. Также мы писали о том, что за сутки в Украине сделали почти 119 тысяч COVID-прививок.
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