В Азербайджане начнут вакцинировать третьей дозой от COVID [ Редактировать ]
В Азербайджане начали делать третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Первыми прививки получат медработники, люди старше 60 лет и со слабым иммунитетом.
Об этом сообщает Государственное агентство обязательного медстрахования Азербайджана.
Отмечается, что все медицинские работники, люди старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой, получившие две дозы вакцины против коронавируса, должны быть вакцинированы третьей (бустерной) дозой.
В Минздраве страны отметили, что при этом срок действия сертификата о вакцинации остается неизменным, и введение третьей дозы не повлияет на его продолжительность.
Ранее сообщалось, что в Греции начнут вакцинацию третьей дозой.
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