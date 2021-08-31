Фото: Украина завоевала "серебро" с велогонки на Паралимпиаде / facebook.com/vellgodema

Еще одну серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 получил велогонщик Егор Дементьев. Он занял второе место на раздельной шоссейной гонке (класс С5).

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

За награду высшей пробы боролись 15 спортсменов, которые должны были преодолеть дистанцию в 32 км.

На финише Дементьев проиграл нидерландцу Даниелю Абрахаму около полуминуты и занял второе место.

Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.

Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.

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