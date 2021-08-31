Украинский велогонщик завоевал "серебро" на Паралимпиаде [ Редактировать ]
Еще одну серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 получил велогонщик Егор Дементьев. Он занял второе место на раздельной шоссейной гонке (класс С5).
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.
За награду высшей пробы боролись 15 спортсменов, которые должны были преодолеть дистанцию в 32 км.
На финише Дементьев проиграл нидерландцу Даниелю Абрахаму около полуминуты и занял второе место.
Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.
Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине
В финале соревнований участвовали 2 украинца
У Рогге остались жена Энн, сын, дочь и двое внуков
Спортсменка немного не дотянула до золотой медали
Спортсменка выступала от Украины на Олимпийских играх 1994 года