Аби втримати і залучити молодих фахівців для роботи в глубинці - вкрай необхідна державна підтримка, кажуть в опозиції.

Повне скорочення денних стаціонарів, один педіатр на весь район та зарплатні борги. Це - реалії медицини в глибинці. Як виживають сільські медики та чого потребують - про це далі.

У будівлі колишньої дитячої поліклініки у Куп'янську триває реконструкція.

Валерій Говоров, секретар Куп'янської міськради:

Мы, соответственно, решили с этого целостного, будем говорить, имущественного комплекса сделать центр первичной медицины. И саккумулировать всех врачей полностью здесь. Это единственный центр практически на 50.000 населения, который есть по первичной медицине.

Цей центр медичної допомоги планують відкрити за два роки. Кошти на ремонт виділили з місцевого та обласного бюджетів. Але ті - лише п'ята частина від необхідного. Тож місто знову проситиме про допомогу.

А це вже опорна лікарня в Ківшарівці. Тут лікують хворих на ковыд і тут вдалося встановити велику ємність для кисню. Та використовувати її, скаржаться лікарі, не можуть. Через бюрократичні перепони.

Євген Сінько, директор Куп'янського територіального медоб'єднання:

Мы теперь не можем напрямую приобретать и заключать прямые договора на covid. Так как 225 постанова не работает. Уже две или три недели обещают нам. У нас проблема с респираторами. Для того, чтобы их купить, нам нужно только тендер проводить.

Обурені й лікарі та медсестри: їм затримують і так малу зарплату. Тільки-но виплатили за липень.

Задерживают нам зарплату. Шо им там не устраивают эти пакеты, и идут такие задержки большие по зарплате. Два месяца.

Через малі зарплати до районної лікарні не хочуть йти молоді спеціалісти. Тікають до великих міст. На увесь район - а це більше ста тридцяти тисяч людей - працює лише один педіатр.

Ігор Капленко, в.о. керівника Куп'янської міської лікарні:

И то, она молодой специалист. И второй детский невролог, которая работает в стационаре на полставки, всё. Ну нету, не хотят ехать в маленькие города, потому что маленькие зарплаты.

Аби втримати і залучити молодих фахівців для роботи в глубинці - вкрай необхідна державна підтримка, кажуть в опозиції. А ще не будуть зайвими консолідовані зусилля влади на місцях та в центрі.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Вот в Купянске, благодаря усилиям депутатов городского областного совета, вот они все вместе собрались и хотят сохранить, и развить медицину. Вот мы видели сегодня здание, там, где будут врачи семейные практически всего города. Оно восстанавливается: в ближайшее время будет работать. Это приятно, вот как раз тут - синергия и объединение депутатов на решение конкретных вопросов, конкретного благого дела, оно даёт эффект.

Залишати медицину напризволяще в час пандемії, кажуть політики, - злочин. Тож, закликають владу не нехтувати проблемами медиків і не створювати ситуацій для закриття лікарень.