Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Вашингтоне встретился с главой Всемирного банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Саадах. Об этом сообщил глава Минздрава на своей странице в Facebook.

По итогам встречи, министр получил предварительное заверение о дофинансировании Украины для борьбы с коронавирусной инфекцией на сумму в 150 миллионов долларов. Такое решение будет принято в случае экстренной необходимости.

Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439,7 млн долларов. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине.

Отмечается, что главным элементом сотрудничества между Министерством здравоохранения Украины и Всемирным банком является улучшение ситуации с иммунизацией от коронавирусной инфекции на территории страны. Таким образом, Всемирный банк одобрил темпы вакцинации в стране.

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Кроме того, США предоставят Украине $3 млрд после подписания меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Вашингтон дополнительно выделит Киеву на борьбу с пандемией COVID-19 $12,8 млн и подарит систему хранения вакцин при низких температурах.

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