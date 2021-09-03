Компанія "Пфайзер" випробовує нові пігулки проти Ковіду. В завершальному етапі експерименту беруть участь понад тисяча добровольців, в яких раніше діагностували коронавірусну інфекцію, але перебіг хвороби не важкий.

Окрім експериментальних піґулок "Пфайзер", вони приймають невелику дозу рітонавіру - препарату, який раніше широко застосовувася для терапії при СНІД.

За словами розробників, нові протиковідні пігулки Пфайзер мають блокувати діяльність основних білкових сполук, необхідних для розмноження вірусу.