"Пфайзер" розробив нові протиковідні пігулки [ Редактировать ]
Компанія "Пфайзер" випробовує нові пігулки проти Ковіду. В завершальному етапі експерименту беруть участь понад тисяча добровольців, в яких раніше діагностували коронавірусну інфекцію, але перебіг хвороби не важкий.
Окрім експериментальних піґулок "Пфайзер", вони приймають невелику дозу рітонавіру - препарату, який раніше широко застосовувася для терапії при СНІД.
За словами розробників, нові протиковідні пігулки Пфайзер мають блокувати діяльність основних білкових сполук, необхідних для розмноження вірусу.
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