Керівник Льотного училища погорів на хабарі [ Редактировать ]
Плати - або знищемо бізнес. Ні, це не дев'яності. Це наші дні, Кропивницький. Там керівник Льотної академії Національного авіаційного університету та начальника Льотного училища вимагали 20 тисяч доларів від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією.
У разі відмови - погрожували знищити бізнес підприємця. Правоохоронці затримали начальника Льотного училища під час одержання всієї суми - на виїзді з міста. А згодом - і начальника академії, який їхав на зустріч із посередником.
Андрій Ремез, начальник управління нагляду Кіровоградської обласної прокуратури:
На даний час осіб затримано за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 20 000 доларів США. Готується клопотання про обрання їм запобіжного заходу тримання під вартою. За вказане кримінальне правопорушення передбачено покарання позбавлення волі від 5 до 10 років.
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