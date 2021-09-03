Плати - або знищемо бізнес. Ні, це не дев'яності. Це наші дні, Кропивницький. Там керівник Льотної академії Національного авіаційного університету та начальника Льотного училища вимагали 20 тисяч доларів від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією.

У разі відмови - погрожували знищити бізнес підприємця. Правоохоронці затримали начальника Льотного училища під час одержання всієї суми - на виїзді з міста. А згодом - і начальника академії, який їхав на зустріч із посередником.

Андрій Ремез, начальник управління нагляду Кіровоградської обласної прокуратури: