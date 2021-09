Неправильное питание может стать причиной воспалительных процессов в мозге, ухудшения памяти и других неврологических проблем. О том, какие продукты необходимо исключить из рациона для улучшения когнитивных функций, рассказали специалисты портала "Eat This, Not That".

Одна из основных причин ухудшения работы мозга - продолжительное злоупотребление сахаросодержащими продуктами, считает диетолог Димитар Маринов. Вместе с тем не стоит полностью отказываться от сахара, поскольку это может ухудшить умственные способности и даже привести к краткосрочной потере сознания.

Функционирование мозга во многом зависит от уровня сахара в кровии, поскольку глюкоза обычно является основным топливом для вашего мозг. Хотя слишком много сахара не наносит прямого вреда вашему мозгу, он вызывает высвобождение высоких уровней инсулина. Инсулин блокирует доставку большинства аминокислот к вашему мозгу. В частности, серотонин и мелатонин, который отвечает за сон.

Опасность для мозга несет злоупотребление спиртными напитками, предупреждает врач Мелисса Митри.

Даже нерегулярное употребление алкоголя способно привести к нарушениям памяти и повреждениям мозга. Слишком большое количество алкоголя со временем может повлиять на уровень нейромедиаторов в вашем теле, которые являются химическими посредниками, которые помогают клеткам вашего мозга "общаться".

Чтобы голова оставалось светлой, а память крепкой, важно следить за уровнем витамина B12, который защищает нервные клетки, объясняет врач Элизабет Уорд.

Симптомами недостатка B12 являются плохая память, спутанность сознания и депрессия. Это может привести к необратимым последствиям для нервной системы. Те, кто избегают продуктов животного происхождения либо недостаточно едят, страдают от нехватки витамина В12, в особенности в возрасте после 50 лет.

Медики предупреждают, что продукты, в которых много насыщенных жиров, способны ухудшить когнитивные функции, а также ментальное здоровье тех, кто страдает от психических заболеваний. Кроме того, они усиливают раздражительность и депрессию.

Диетологи призывают регулярно питаться, поскольку при затяжных перерывах в первую очередь страдает мозг, поскольку организм пытается восполнить недостаток глюкозы из внутренних резервов. В результате происходит потеря энергии, человек не может фокусироваться на чем-либо.

