Facebook запускает в Украине новый инструмент AMBER Alert. Он поможет повысить шанс найти пропавших детей в стране. Об этом свидетельствует Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Отмечается, что инструмент оперативных сообщений будет сообщать пользователям о детях, пропавших в близкой к ним местности.

AMBER Alert покажет вам в ленте фотографию пропавшего ребенка и информацию куда обращаться, если его увидите.

Это поможет повысить шансы спасти пропавшего ребенка в первые 24 часа.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Facebook разрешает VIP-пользователям нарушать правила. Также Facebook усиливает модерацию, заставляя пользователей Instagram указывать дату рождения.

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