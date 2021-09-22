В Facebook начнут искать пропавших детей: что известно о новой функции [ Редактировать ]
Facebook запускает в Украине новый инструмент AMBER Alert. Он поможет повысить шанс найти пропавших детей в стране. Об этом свидетельствует Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Отмечается, что инструмент оперативных сообщений будет сообщать пользователям о детях, пропавших в близкой к ним местности.
AMBER Alert покажет вам в ленте фотографию пропавшего ребенка и информацию куда обращаться, если его увидите.
Это поможет повысить шансы спасти пропавшего ребенка в первые 24 часа.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Facebook разрешает VIP-пользователям нарушать правила. Также Facebook усиливает модерацию, заставляя пользователей Instagram указывать дату рождения.
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