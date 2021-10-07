Небезпека збройного конфлікту у Тайванській протоці найвища за останні 40 років. Про це під час засідання парламентського комітету заявив міністр оборони Тайваню Чіу Куо Чен. На його думку, війна може спалахнути будь-коли внаслідок якогось випадкового інциденту.

Протягом цього тижня Пекін систематично доправляє в зону протиповітряної оборони Тайваню безпрецедентну кількість бойових літаків. Хоча вони не долітають до острова, існує ризик, що в напруженій ситуації хтось може вистрілити помилково, - вважає очільник тайванського Міноборони. Стверджує: Китай планує вторгнення на Тайвань на 2025 рік. В офіційному Пекіні ці слова поки не коментують. Про відносини двох країн з китайським колегою планує поговорити президент США Джо Байден.