Латвія впровадила суворий локдаун та комендантську годину [ Редактировать ]
Латвія від сьогодні на суворому карантині.
Останніми днями в країні фіксують по дві тисячі нових заражень - найбільше від початку пандемії.
Влада сподівається, що місяць локдауну сповільнить цей приріст. Закриті крамниці, ресторани, школи та розважальні центри.
Комендантська година - з 8 вечора до 5 ранку.
У Латвії - один із найнижчих у ЄС показників вакцинації - 54 відсотки.
Обмежень для в'їзду туристів немає.
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Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок, і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів.