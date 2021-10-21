В КГГА спрогнозировали, когда Киев попадет в "красную" зону [ Редактировать ]
В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, поэтому город приближается к переходу в "красную" зону карантина. Однако, как прогнозируют в Киевской городской государственной администрации, произойдет это не раньше следующей недели. Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По словам Поворозника, сейчас в Киеве "красной" зоне соответствует показатель госпитализации пациентов с коронавирусом.
"Это видно со статистики от Министерства здравоохранения. Также показатель загруженности коек с кислородом на сегодня составляет 63% из 65%. Для перехода в "красный" уровень два индикатора должны превышать норму три дня подряд",- пояснил он.
Если тенденция не изменится и показатели продолжат ухудшаться, то, как отметил Поворозник, уже на следующей неделе Киев может "покраснеть".
"Это точно будет не быстрее, чем в понедельник - вторник, если по показателю загруженности коек с кислородом мы пересечем границу в 65%. Вероятнее всего, это будет на следующей неделе",- добавил представитель КГГА.
Ранее мы писали о том, что с 21 октября, в Украине ужесточают правила карантина в связи с распространением коронавируса в стране.
Также мы писали о том, что из-за попадания ряда областей в "красную" зону в них резко подскочили темпы вакцинации. За 19 октября было сделано почти 230 тыс. прививок: одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.
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