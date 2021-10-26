Они требовали средства за так называемую "крышу"/ фото: aroundprague.cz

На территории Чехии правоохранители задержали членов преступной группировки, которые приехали из Украины заниматься рэкетом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Чехии.

Злоумышленники из банды "Луганская бригада" занимались незаконной деятельность, терроризируя украинцев, которые проживают в Чехии (в Брно и Южноморавском крае). Они требовали средства за так называемую "крышу". Таким образом, они заработали по меньшей мере 2,5 миллиона крон.

Отмечается, что для задержания бандитов была проведена спецоперация. Четверо членов "Луганской бригады" находятся под стражей, еще один находится в розыске, в ходе обысков в жилище подозреваемых было изъято огнестрельное оружие, а также большая сумма наличных.

Читайте также, в Днепропетровской области сотрудники ГБР разоблачили банду полицейских, которые запугивали и выбивали деньги у задержанных. Согласно данным следствия, в группировку входили 5 правоохранителей, главарем банды был оперуполномоченный одного из районных отделов Национальной полиции.

Кроме того, в центре Харькова прошла спецоперация. Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали банду вымогателей, после задержания прямо посреди улицы у одного из остановленных силовиками автомобилей на проезжей части разложили пачки денег.

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