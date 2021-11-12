Изменения в голосе оказались симптомом неизлечимой болезни [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Распознать начало болезни Паркинсона можно по изменениям в голосе человека. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой Американскую ассоциацию болезни Паркинсона.
У людей с этим недугом голос становится тише или сначала он может быть громким, а потом затихать. Также речь может стать монотонной, поскольку пациенты не в состоянии контролировать уровень громкости и эмоциональности. Кроме того, о начале развития заболевания свидетельствует заикание.
Болезнь Паркинсона - медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. Она развивается из-за разрушения так называемой черной субстанции - части мозга, в которой образуется "гормон удовольствия" дофамин. Впоследствии дофамин направляется в двигательные центры в глубинных слоях мозга и атакует синапсы. Они разрушаются, а у человека нарушается координация движений, он даже может испытывать боль при движении.
Ведущими симптомами являются мышечная ригидность, гипокинезия, тремор и постуральная неустойчивость.
Болезнь Паркинсона чаще встречается у людей старшей возрастной категории - от 60 до 85 лет, первые симптомы - ухудшение почерка, невозможность застегнуть пуговицы - проявляются в 55-60 лет. Зарегистрированы случаи и раннего развития заболевания - до 30 лет.
Зачастую первые симптомы болезни Паркинсона относят к нормальному процессу старения. Постановка точного диагноза в таких случаях может занять несколько лет.
По оценкам Европейской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, распространенность этой болезни составляет 120-180 случаев на 100 тыс. населения, в среднем заболевает каждый сотый человек, достигший 60 лет. Мужчины в 1,5 раза чаще подвержены болезни Паркинсона, чем женщины.
Современная медицина пока не может излечить заболевание, лишь улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование недуга.
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