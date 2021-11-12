У Києві посилять контроль за дотриманням карантину [ Редактировать ]
Контроль за дотриманням карантину в умовах червоної зони посилюють У Києві. Відповідне рішення ухвалив Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Відтепер кількість контролерів збільшиться до чотирьох у кожному районі міста. До робочих груп залучать посадових осіб районних держадміністрацій, столичних управлінь Держпродспоживслужби та Нацполіції, а також Муніципальну охорону.
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