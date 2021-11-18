В Первомайской городской территориальной общине Николаевской области приняли решение ввести комендантский час для лиц младше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первомайской ГТО.

Столь серьезные ограничения начали действовать в связи с тем, что там хотят обезопасить жизни несовершеннолетних. Таким образом, детям в осенне-зимний период запрещено без сопровождения родителей посещать заведения общественного питания, а также развлекательные заведения после 21:00, а в весенне-летнее время - после 22:00.

Отмечается, что теперь в регионе предусматривается выполнение детьми следующих правил:

Запрещено посещение заведений общественного питания и в развлекательных заведений территориального общества после 21:00 (сентябрь - февраль включительно) и после 22:00 (март - август включительно);

Интернет-кафе, компьютерных клубов, читального зала городской библиотеки во время учебного процесса в течение учебного года с 8:00 до 14:00 часов.

Читайте также, во Львове ввели "комендантский час" для заведений питания. Так, кафе и ресторанам разрешено работать с 6:00 до 23:00. Однако после 23:00 эти заведения теперь не могут продавать алкоголь на вынос, а заказ должен выдаваться на улице.

Кроме того, городской совет города Сумы принял решение о введении комендантского часа для детей в возрасте до 16 лет. Им запрещено находиться на улице в ночное время, ограничения касаются пребывания детей в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания.

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