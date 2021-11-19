В Испании обнародовали невероятные данные об ущербе после извержения [ Редактировать ]
Вулкан Кумбре-Вьеха, который извергается на испанском острове Ла Пальма, нанес ущерб размере 700 миллионов евро. Об этом сообщает dpa-international.
Премьер-министр регионального правительства Канарских островов Анхеля Виктора Торрес заявил, что ущерб увеличивается каждую минуту. Активность вулкана в последние недели убывает, а потоки лавы значительно замедлились. Извержение вулкана на Канарах стало самым длительным на острове с 1712 года.
Отмечается, что лава после извержения вулкана Кумбре-Вьехапокрыла более 1040 гектаров территории с западной стороны острова, что составляет 1,4% его общей площади. Она сформировала в море полуостров, площадь которого составляет 40 гектаров.
Читайте также, в Испании на острове Ла-Пальма, который находится на Канарском архипелаге произошло землетрясение, магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Только за минувшую ночь было зафиксировано более 40 толчков.
Кроме того, на Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумба-Вьеха после недавнего землетрясения. Местные чиновники говорят, что из вулкана бьет "гигантский лавовый фонтан", местные власти уже приготовилась к новой эвакуации жителей, если потоки лавы пойдут в сторону еще не отселенных домов.
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