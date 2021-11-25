Джо Байдена прооперували [ Редактировать ]
"Здоровий, може працювати". Такого висновку американські військові лікарі дійшли стосовно президента США, Джо Байдена. Вони мали гірші побоювання, але попередні припущення не підтвердилися.
Аби з'ясувати, що саме із главою держави, його навіть довелося шпиталізувати - і на цей час президентські повноваження перейшли до Камали Харріс. Уперше в історії США жінка (хоч і не надовго, лише на час операції) очолювала країну.
І от зараз медики отримали результати досліджень і повідомляють: поліп, який під час цієї шпиталізації видалили Байдену, є доброякісним, про онкологію не йдеться. Особистий лікар президента повідомив, що політик є - цитую - "повністю активним" і "здатним і далі успішно виконувати свої обов'язки".
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