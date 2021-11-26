В Мьянме произошло мощное землетрясение, магнитудой в 6,1 балл по шкале Рихтера. Подземные толчки наблюдались недалеко от границы с Индией. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 23.45 четверга, 25 ноября, по времени UTC, что в 01.45 пятницы, 26 ноября, по Киеву. При этом очаг залегал на глубине 33 километра.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 19 километрах к северо-западу от населенного пункта Хакха, где проживает 20 тысяч человек. В настоящее время никакой информации о жертвах либо же разрушениях не поступало.

Читайте также, на западе Турции, в городе Дюздже, произошло землетрясение, магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера. Толчки были ощутимы в Стамбуле, который находится в более чем 200 км от эпицентра землетрясения, а также и в других приближенных городах.

Кроме того, в Японии, у побережья японского острова Мияко произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,6 баллов по шкале Рихтера, эпицентр находился в 184 километрах к юго-востоку от города Хирара (население около 34 тысячи человек), который находится на острове Мияко.

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