После окончания отопительного сезона в Киеве подорожает проезд Источник: КГГА

В первом квартале 2022 года в Киеве появится возможность оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковской карты. Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и зампредседателя КГГА Петр Оленич, сообщает пресс-служба КГГА.

В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте. Пока дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд.

По словам чиновника, банковская карта валидируется 3-4 секунды, а транспортная - 0,3 сек.

При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критические: может мгновенно собраться очередь.

Напомним, что после окончания отопительного сезона в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте (метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус). На сайте КГГА опубликовали проект постановления о новых тарифах:

разовый билет - 20 грн;

оплата с использованием "Карты киевлянина" - 12 грн;

электронный билет - 15-20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - 1-9 поездок.

месячный проездной билет - от 14,20 грн.

В столице Украины сохраняются льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения.

Ранее "Подробности" писали о том, как оформить "Карту киевлянина", чтобы экономить на проезде.