В Киеве оплатить проезд можно будет банковской картой [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В первом квартале 2022 года в Киеве появится возможность оплатить проезд в наземном транспорте с помощью банковской карты. Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и зампредседателя КГГА Петр Оленич, сообщает пресс-служба КГГА.
В первом квартале 2022 года мы планируем запустить систему оплаты банковской картой в наземном транспорте. Пока дорабатываем функционал, чтобы была возможность даже без разблокировки смартфона оплатить проезд.
По словам чиновника, банковская карта валидируется 3-4 секунды, а транспортная - 0,3 сек.
При большом пассажиропотоке эти 3,7 секунды задержки критические: может мгновенно собраться очередь.
Напомним, что после окончания отопительного сезона в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте (метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус). На сайте КГГА опубликовали проект постановления о новых тарифах:
- разовый билет - 20 грн;
- оплата с использованием "Карты киевлянина" - 12 грн;
- электронный билет - 15-20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - 1-9 поездок.
- месячный проездной билет - от 14,20 грн.
В столице Украины сохраняются льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения.
Ранее "Подробности" писали о том, как оформить "Карту киевлянина", чтобы экономить на проезде.
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