"Карта киевлянина": как оформить и экономить на проезде [ Редактировать ]
Источник: bigkyiv.com.ua
С 1 января 2022 года в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте (метрополитен, трамвай, троллейбус, автобус). На сайте КГГА опубликовали проект постановления о новых тарифах:
- разовый билет - 20 грн;
- оплата с использованием "Карты киевлянина" - 12 грн;
- электронный билет - 15-20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - 1-9 поездок.
- месячный проездной билет - от 14,20 грн.
В столице Украины сохраняются льготы на проезд для всех социально уязвимых категорий населения.
Анонсированное подорожание проезда в 2,5 раза и дифференцированный тариф для киевлян и "приезжих" вызвали новую волну интереса к так называемой "карте киевлянина", которая будет давать право на льготную цену билета.
"Карта киевлянина" - это многофункциональное электронное платежное средство в любой форме, на любом носителе, содержащее персональные данные. Оно позволяет идентифицировать держателя карты, с помощью которой предоставляются льготы, доплаты, пособия, компенсации, сервисы, услуги и скидки держателям этого платежного средства на территории Киева, сообщается на городском портале украинской столицы.
"Карта киевлянина" позволяет:
- получать льготы, доплаты, пособия, компенсации, сервисы, услуги и скидки, целевую адресную помощь и т.д.;
- идентифицировать человека;
- платить в городском пассажирском транспорте - метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, городской электричке;
- обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях, получать медицинские услуги;
- платить за жилищно-коммунальные услуги;
- зачислять на банковские счета "Карты киевлянина" дотации, пенсии, пособия и другие денежные выплаты, снятие наличных с банковских счетов, реализацию безналичной оплаты за товары и услуги (по желанию держателя карты).
До недавнего времени "карточки киевлянина" выдавали только льготным категориям населения, она служила подтверждением их льготного статуса и давала право на бесплатный проезд.
Судя по информационному буклету КГГА, теперь их смогут оформить почти все без исключения жители украинской столицы, в том числе студенты и зарегистрированные переселенцы с Донбасса и Крыма.
Кто имеет право на получение "карты киевлянина
Карточка киевлянина выдается по обращению граждан, которые:
- имеют право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, актами Киевского горсовета и КГГА;
- являются внутренне перемещенными лицами (лица, зарегистрированные в городе Киеве, которые перемещены с временно оккупированной территории Украины или района проведения ООС);
- зарегистрированные в городе Киеве;
- осуществляют трудовую деятельность в городе Киеве в соответствии с законодательством Украины (то есть официально);
- получают полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое) и высшее образование в учебных заведениях города Киева всех уровней аккредитации;
- являются родителями (опекунами) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.
Как оформить и сколько стоит
Для того чтобы оформить муниципальную карточку "Карточка киевлянина" необходимо обратиться в "Ощадбанк". Перечень документов, которые нужны для получения "Карточки киевлянина":
- паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
- справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (ученический билет, студенческий билет, справка с места работы и т.д.);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);
- справка о взятии на учет перемещаемого лица с временно оккупированной территории Украины или района проведения ООС.
Жители Киева, относящиеся к льготным категориям, получают "Карту киевлянина" бесплатно. Жители Киева, не относящиеся к льготным категориям, получают "Карту киевлянина" за собственные средства - 120 грн в год. Сколько она стоит - на сайте КГГА не сообщается.
Срок изготовления карты - 14-30 дней. Оформить документ можно и через сайт "Ощадбанка".
Льготы на проезд в общественном транспорте
Сейчас с помощью "Карты киевлянина" льготные категории граждан могут воспользоваться бесплатным проездом в городском наземном транспорте и метрополитене. Количество поездок для льготников по "Карте киевлянина" - не ограничено.
Граждане, не имеющие льгот, и использующие "Карту киевлянина" в качестве проездного, имеют возможность пополнить карточку на проезд от 1 до 50 поездок. Если разовая поездка в городском общественном транспорте стоит 8 грн, то в случае пополнения карты на 50 поездок, стоимость одной поездки снижается до 6,5 грн.
С 1 января 2022 года проезд в столичном транспорте подорожает до 20 грн, а с использованием "Карты киевлянина" можно будет ездить по 12 грн.
При экономии 8 грн за одну поездку каточка стоимостью 120 грн/год отобьется всего за 15 поездок.
Льготы по "Карточке киевлянина"
Держатели "Карты киевлянина" могут со скидкой отовариваться в магазинах и торговых сетях:
- "Фуршет" (22 супермаркета) - 5% на весь ассортимент, кроме акционного (с открытия до 13:00 ежедневно);
- "Novus" (23 супермаркета) - 3-7% ежедневно с 8:00-23:00;
- "Билла" (23 супермаркета) - 3-7%;
- "Вест лайн" (3 супермаркета) - 3-7%;
- КП "Фармация" (43 аптеки и 13 аптечных пунктов) - лекарства по спец ценам и с минимальной наценкой (до 70%);
- медлаборатория "СИНЕВО" - скидки 5-20% в зависимости от социальной категории;
- киоски "Киевхлеб" (150 торговых точек) - скидки 20-70% на приобретение одного из трех видов хлебобулочных изделий в день в зависимости от категории льготника.
Скидки в "Киевхлебе"
С помощью "Карточки киевлянина" можно по льготной цене или бесплатно приобщаться к культуре - посещать музеи (21 музей) и центральный зоопарк.
Расценки и льготы на посещение музеев
Напомним, что с 1 августа вдвое подорожала плата за поездки в общественном транспорте Винницы, с 25 августа - в Херсоне, с 15 сентября в Одессе, а с 1 октября - в Тернополе.
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