Мітингарі запалювали фаєри під стінами парламенту [ Редактировать ]
Поки Володимир Зеленський говорив із радівської трибуни - під парламентом зібралися мітингарі. Щоправда, вулична акція була доволі скромною. Хоча, судячи з кількості правоохоронців, яких звезли в урядовий квартал - влада припускала, що протестувальників буде більше.
Анонсували масштабну акцію, а вийшло... доволі скромне дійство. Хоча від самого ранку - центром міста було не проїхати, його перекрили. А в урядовий квартал - нагнали силовиків.
Поліцейські - біля загорожі. Вона ж відділяє учасників акції від будівлі парламенту. Мітингарів прийшло небагато. Обійшлося без жодних провокацій. Хіба запалили фаєри.
Василь Богайчик, кореспондент:
Поки президент Володимир Зеленський спілкується в Парламенті з народними депутатами, під стінами Верховної Ради підприємці (вони ж частина українського народу) намагаються докричатися до самого глави держави.
Рівно рік тому Верховна Рада відтермінувала законопроєкт про фіскалізацію ФОПів - до 2022 року. Проте сьогодні - за місяць до дня "X" - підприємці хочуть, аби депутати таки скасували обов'язкові касові апарати для малого бізнесу.
Ірина Жувнір, учасниця акції:
У нас вимоги незмінні. Ми хочемо захистити спрощену систему оподаткування і відстояти своє право на працю. І з Нового року нам накладають зашморг. Ми не зможемо так працювати, в таких умовах.
З собою мітингарі взяли прапори. На яких написані назви міст, звідкіля вони приїхали.
Василь Богайчик, кореспондент:
Акція під стінами ВР уже завершується. Проте, це ще не кінець протестів. Підприємці планують спуститися до Майдану Незалежності. І там уже мітингувати поки на вулиці не стемніє.
Тож колона починає спускатися на Майдан. І вже там активісти знову запалюють фаєри.
Далі - рушають на Банкову. Через це рух Хрещатиком частково перекрили. Самі ж протестувальники кажуть: здаватися не збираються. Якщо влада не дослухається, то вийдуть на Майдан.
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