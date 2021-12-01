Поки Володимир Зеленський говорив із радівської трибуни - під парламентом зібралися мітингарі. Щоправда, вулична акція була доволі скромною. Хоча, судячи з кількості правоохоронців, яких звезли в урядовий квартал - влада припускала, що протестувальників буде більше. Тож чому зібралися люди? Їхні вимоги - чув Василь Богайчик.

Анонсували масштабну акцію, а вийшло... доволі скромне дійство. Хоча від самого ранку - центром міста було не проїхати, його перекрили. А в урядовий квартал - нагнали силовиків.

Поліцейські - біля загорожі. Вона ж відділяє учасників акції від будівлі парламенту. Мітингарів прийшло небагато. Обійшлося без жодних провокацій. Хіба запалили фаєри.

Василь Богайчик, кореспондент:

Поки президент Володимир Зеленський спілкується в Парламенті з народними депутатами, під стінами Верховної Ради підприємці (вони ж частина українського народу) намагаються докричатися до самого глави держави.

Рівно рік тому Верховна Рада відтермінувала законопроєкт про фіскалізацію ФОПів - до 2022 року. Проте сьогодні - за місяць до дня "X" - підприємці хочуть, аби депутати таки скасували обов'язкові касові апарати для малого бізнесу.

Ірина Жувнір, учасниця акції:

У нас вимоги незмінні. Ми хочемо захистити спрощену систему оподаткування і відстояти своє право на працю. І з Нового року нам накладають зашморг. Ми не зможемо так працювати, в таких умовах.

З собою мітингарі взяли прапори. На яких написані назви міст, звідкіля вони приїхали.

Василь Богайчик, кореспондент:

Акція під стінами ВР уже завершується. Проте, це ще не кінець протестів. Підприємці планують спуститися до Майдану Незалежності. І там уже мітингувати поки на вулиці не стемніє.

Тож колона починає спускатися на Майдан. І вже там активісти знову запалюють фаєри.

Далі - рушають на Банкову. Через це рух Хрещатиком частково перекрили. Самі ж протестувальники кажуть: здаватися не збираються. Якщо влада не дослухається, то вийдуть на Майдан.