Украина запустит на орбиту Земли собственный аппарат [ Редактировать ]
Украина отправила в США спутник "Сич-2-30", который будет запущен в космос в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской таможни.
Таким образом, были завершены все формальности, касающиеся таможенного оформления аппарата, который был произведен в Днепре.
Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник Січ-2-30 без отклонений от графика. Спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины.
Отмечается, что глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.
Читайте также, в Поднебесной состоялся успешный запуск ракеты-носителя со спутником зондирования Земли Гаофэнь-11. Как спутник и ракета-носитель были разработаны Шанхайской академией космических технологий, которая входит в состав Китайской корпорации космической науки и техники.
Кроме того, ракета-носитель "Союз-2.1б", запущенная в четверг, 25 ноября, с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на расчетную орбиту разгонный блок "Фрегат" с военным аппаратом. В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" было запущено 435 таких носителей.
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