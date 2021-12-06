Украина отправила в США спутник "Сич-2-30", который будет запущен в космос в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Днепровской таможни.

Таким образом, были завершены все формальности, касающиеся таможенного оформления аппарата, который был произведен в Днепре.

Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник Січ-2-30 без отклонений от графика. Спутник сделан в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины.

Отмечается, что глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску.

Читайте также, в Поднебесной состоялся успешный запуск ракеты-носителя со спутником зондирования Земли Гаофэнь-11. Как спутник и ракета-носитель были разработаны Шанхайской академией космических технологий, которая входит в состав Китайской корпорации космической науки и техники.

Кроме того, ракета-носитель "Союз-2.1б", запущенная в четверг, 25 ноября, с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на расчетную орбиту разгонный блок "Фрегат" с военным аппаратом. В период с 1973 по 2012 год с "Плесецка" было запущено 435 таких носителей.